Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall im Einmündungsbereich

Radevormwald (ots)

Am Samstag (6. September) wollte ein 40-jähriger Wuppertaler gegen 18:15 Uhr mit seinem Mercedes von der Straße "Remlingrade" nach links auf den Graf-Engelbert-Weg abbiegen. Dabei stieß er mit Kleinkraftrad eines 77-Jährigen aus Ennepetal zusammen, der mit seinem Fahrzeug auf dem Graf-Engelbert-Weg stand und nach links auf die Straße "Remmlingrade" abbiegen wollte. Der Zweiradfahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell