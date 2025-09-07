PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall im Einmündungsbereich

Radevormwald (ots)

Am Samstag (6. September) wollte ein 40-jähriger Wuppertaler gegen 18:15 Uhr mit seinem Mercedes von der Straße "Remlingrade" nach links auf den Graf-Engelbert-Weg abbiegen. Dabei stieß er mit Kleinkraftrad eines 77-Jährigen aus Ennepetal zusammen, der mit seinem Fahrzeug auf dem Graf-Engelbert-Weg stand und nach links auf die Straße "Remmlingrade" abbiegen wollte. Der Zweiradfahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
