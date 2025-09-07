Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbruch in Baucontainer
Engelskirchen (ots)
Kriminelle hebelten in der Nacht von Donnerstag (4. September) auf Freitag die Tür eines Baucontainers auf, der auf einer Baustelle in der Gelpestraße stand. Die Einbrecher stahlen zwei Rüttelplatten und entkamen in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
