Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Baucontainer

Engelskirchen (ots)

Kriminelle hebelten in der Nacht von Donnerstag (4. September) auf Freitag die Tür eines Baucontainers auf, der auf einer Baustelle in der Gelpestraße stand. Die Einbrecher stahlen zwei Rüttelplatten und entkamen in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 07.09.2025 – 10:18

    POL-GM: Bei Auffahrunfall verletzt

    Waldbröl (ots) - Am Freitag (5. September) fuhr eine 31-jährige Waldbrölerin mit ihrem BMW auf Brölstraße (B478) von Waldbröl in Richtung Ruppichteroth. Gegen 16:45 Uhr fuhr sie auf den Mercedes einer 73-jährigen Waldbrölerin auf, die verkehrsbedingt angehalten hatte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der 73-Jährigen auf den Seat eines 49-jährigen Waldbröler geschoben, der auf den "Ruher Weg" abbiegen wollte. Die 31-jährige wurde leicht verletzt. ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 10:14

    POL-GM: Unfall im Einmündungsbereich

    Radevormwald (ots) - Am Samstag (6. September) wollte ein 40-jähriger Wuppertaler gegen 18:15 Uhr mit seinem Mercedes von der Straße "Remlingrade" nach links auf den Graf-Engelbert-Weg abbiegen. Dabei stieß er mit Kleinkraftrad eines 77-Jährigen aus Ennepetal zusammen, der mit seinem Fahrzeug auf dem Graf-Engelbert-Weg stand und nach links auf die Straße "Remmlingrade" abbiegen wollte. Der Zweiradfahrer kam mit ...

    mehr
