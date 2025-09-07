POL-GM: Einbruch in Baucontainer

Waldbröl (ots) - Am Freitag (5. September) fuhr eine 31-jährige Waldbrölerin mit ihrem BMW auf Brölstraße (B478) von Waldbröl in Richtung Ruppichteroth. Gegen 16:45 Uhr fuhr sie auf den Mercedes einer 73-jährigen Waldbrölerin auf, die verkehrsbedingt angehalten hatte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der 73-Jährigen auf den Seat eines 49-jährigen Waldbröler geschoben, der auf den "Ruher Weg" abbiegen wollte. Die 31-jährige wurde leicht verletzt. ...

