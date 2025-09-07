PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Bei Auffahrunfall verletzt

Waldbröl (ots)

Am Freitag (5. September) fuhr eine 31-jährige Waldbrölerin mit ihrem BMW auf Brölstraße (B478) von Waldbröl in Richtung Ruppichteroth. Gegen 16:45 Uhr fuhr sie auf den Mercedes einer 73-jährigen Waldbrölerin auf, die verkehrsbedingt angehalten hatte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der 73-Jährigen auf den Seat eines 49-jährigen Waldbröler geschoben, der auf den "Ruher Weg" abbiegen wollte. Die 31-jährige wurde leicht verletzt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 07.09.2025 – 10:14

    POL-GM: Unfall im Einmündungsbereich

    Radevormwald (ots) - Am Samstag (6. September) wollte ein 40-jähriger Wuppertaler gegen 18:15 Uhr mit seinem Mercedes von der Straße "Remlingrade" nach links auf den Graf-Engelbert-Weg abbiegen. Dabei stieß er mit Kleinkraftrad eines 77-Jährigen aus Ennepetal zusammen, der mit seinem Fahrzeug auf dem Graf-Engelbert-Weg stand und nach links auf die Straße "Remmlingrade" abbiegen wollte. Der Zweiradfahrer kam mit ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 10:13

    POL-GM: Motorradfahrer bei Auffahrunfall verletzt

    Waldbröl (ots) - Ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Nümbrecht fuhr am Samstag (6. September) auf der Gartenstraße aus Richtung Brölstraße in Richtung Vennstraße. Gegen 19:10 Uhr prallte er gegen das Fahrzeugheck eines vorausfahrenden Hyundai. Der 36-jährige Fahrer aus Waldbröl wollte nach rechts abbiegen und hatte deshalb die Geschwindigkeit reduziert. Der Motorradfahrer kam mit leichten Verletzungen ins ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren