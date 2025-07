Polizei Bonn

POL-BN: Bonn Tannenbusch: Einbrecher reißen Tresor aus Schrank - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (02.07.2025 zum 03.07.2025) zwischen 19:00 Uhr und 07:20 Uhr in ein Mehrparteienhaus in Bonn Tannenbusch, Liegnitzer Straße ein. Die Täter hebelten zunächst die Terrassentür der Erdgeschosswohnung auf und verschafften sich so Zugang zur Wohnung des Mehrfamilienhauses. Dort durchwühlten sie mehrere Zimmer und fanden hierbei unter anderem Schmuckkästchen auf. Außerdem rissen die Täter einen fest verschraubten Tresor aus der Verankerung einer Kommode heraus und nahmen diesen mit. Die genaue Tatbeute ist zum derzeitigen Stand der Ermittlungen noch unklar. Eine Spurensicherung ist durch Beamte der Kriminalpolizei erfolgt.

Das Kriminalkommissariat der Polizei Bonn hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

