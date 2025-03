Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter starkem Alkoholeinfluss mit Verkehrsunfallflucht, PKW ohne Zulassung und Versicherungsschutz, Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum

Bitburg (ots)

Am heutigen Donnerstagnachmittag meldete eine aufmerksame Zeugin gegen 15:30 Uhr über Notruf bei der PI Bitburg, dass gerade ein PKW ohne Kennzeichen einen Mülleimer umgefahren habe. Die Unfallstelle lag hierbei "Am Markt" im Bereich einer Tankstelle. Als dem Fahrzeugführer mitgeteilt wurde, dass die Polizei hinzugezogen werden soll, entfernte er sich mit dem Fahrzeug von der Örtlichkeit. Durch eine sofort entsandte Streifenwagenbesatzung konnte er in einer Nachbarstraße in seinem Fahrzeug sitzend festgestellt werden. Der 37-jährige stand augenscheinlich unter starkem Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,36 Promille. Zusätzlich ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Der PKW war weder versichert, noch zugelassen. Nach Entnahme einer Blutprobe wurde der Führerschein des Fahrers mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

