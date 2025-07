Polizei Bonn

POL-BN: Explosion vor Wohnhaus in Bonn Vilich-Rheindorf - Keine Verletzten - Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise

Bonn (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (03.07.2025) kam es vor dem Wohnhaus einer Familie auf der Stiftsstraße in Bonn Vilich-Rheindorf zu einer Explosion. Nach derzeitigem Sachstand wurde niemand verletzt, es entstand leichter Sachschaden.

Gegen 02:00 Uhr alarmierten Hausbewohner über Notruf Polizei und Feuerwehr und schilderten, dass sie im Bereich der Einfahrt zum Haus einen Knall und Flammen wahrgenommen hatten. Die Flammen konnten durch die Bewohner mit eigenen Mitteln gelöscht werden.

Die eintreffenden Polizeibeamtinnen und -beamten stellten an der Hauswand im Bereich der Einfahrt Beschädigungen und Verrußungen fest. Der Tatort wurde entsprechend gesichert und abgesperrt.

Es wurden umgehend Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.

Kriminalbeamtinnen und -beamte der Bonner Polizei übernahmen die Spurensicherung vor Ort und die weiteren Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Im Rahmen der ersten Untersuchungen ergaben sich Hinweise darauf, dass durch die noch unbekannten Täter ein Behältnis mit brennbarer Substanz eingesetzt wurde. Hinweise auf einen politisch motivierten Hintergrund ergaben sich bislang nicht.

Die Ermittlungen zu Ablauf und Hintergründen der Tat dauern noch an. Die Ermittler bitten um Hinweise: Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem geschilderten Geschehen in der Stiftstraße in Vilich-Rheindorf gemacht haben und hierzu noch keinen Kontakt zur Polizei hatten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an Poststelle.Bonn@polizei.nrw.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn