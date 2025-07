Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht für den Bereich Hemmoor

Cuxhaven (ots)

Hechthausen - Ohne gültige Versicherung unterwegs

Am Samstag, den 19.07.2025, wurde durch Beamten des Polizeikommissariats Hemmoor ein Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW ohne gültigen Versicherungsschutz festgestellt.

Gegen 20:05 Uhr wurde ein 60-jähriger aus Schiffdorf mit seinem PKW auf der Hauptstraße in Hechthausen kontrolliert. In der Kontrolle wurde festgestellt, dass für den PKW des Verkehrsteilnehmers kein gültiger Versicherungsschutz mehr besteht. In der Folge wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt ohne bestehenden Versicherungsschutz untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell