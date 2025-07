Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrer kollidieren miteinander - Ein Mann schwer verletzt

Willich-Neersen (ots)

Am Mittwochmorgen kam es um 7 Uhr in der Straße "Bökel" in Neersen zu einem Unfall zwischen einem Rennradfahrer und einem Pedelec-Fahrer. Ein 30-Jähriger aus Viersen fuhr mit seinem Pedelec in Richtung Anrath. Er gab an, während der Fahrt sein Handy benutzt zu haben und dadurch einen 46-Jährigen, ebenfalls aus Viersen, der ihm mit seinem Rennrad entgegenkam, nicht gesehen zu haben. Beide Fahrradfahrer kollidierten und stürzten. Der 30-Jährige wurde leicht verletzt, der 46-Jährige schwer. Aus diesem Grund ist die Benutzung eines Handys während der Fahrt untersagt. /jk (735)

