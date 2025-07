Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch auf Lagerplatz von Baustelle

Tönisvorst-Vorst (ots)

Zwischen Dienstag, dem 22. Juli, 15:30 Uhr, und Mittwoch, dem 23. Juli, 6:00 Uhr, wurden Werkzeuge und Baumaschinen von einem Lagerplatz einer Baustelle an der Kreuzung "Am Sportplatz" / "Dellstraße" entwendet. Neben verschiedenen Werkzeugen und Maschinen stahlen die Täter auch zwei Rüttelplatte mit je 300 Kilogramm. Aufgrund des Gewichts ist davon auszugehen, dass mehrere Personen an dem Diebstahl beteiligt waren. Haben Sie Hinweise zu dem Einbruch? Dann wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 / 377-0. /jk (734)

