Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Marienberghausen

Nümbrecht (ots)

Zwischen dem 6. September (Samstag) 14 Uhr und dem 7. September (Sonntag) 11 Uhr drangen Unbekannte in die Geschäftsräume einer Erzeugergemeinschaft in der Straße "Schönthal" ein. Die Kriminellen hebelten die Hintereingangstür auf und gelangten in die Büro- und Verkaufsräume. Dort öffneten sie Schränke und Schubladen und entwendeten Bargeld im dreistelligen Bereich. Die Einbrecher entkamen unerkannt.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

