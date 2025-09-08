Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Unfall im Kreuzungsbereich
Nümbrecht (ots)
Um 13:50 Uhr am vergangenen Sonntag (7. September) kam es an der Kreuzung "Schulstraße/Marktstraße" zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 15-jährige Nümbrechterin leicht verletzt wurde. Die 15-Jährige fuhr mit ihrem Kleinkraftrad auf der Schulstraße in Richtung Marktstraße, als es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem Renault einer 62-jährigen Frau aus Erpel kam, welche auf der Marktstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs war. Die 15-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.
