POL-GM: Unfall im Einmündungsbereich

Nümbrecht (ots) - Um 13:50 Uhr am vergangenen Sonntag (7. September) kam es an der Kreuzung "Schulstraße/Marktstraße" zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 15-jährige Nümbrechterin leicht verletzt wurde. Die 15-Jährige fuhr mit ihrem Kleinkraftrad auf der Schulstraße in Richtung Marktstraße, als es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem Renault einer 62-jährigen Frau aus Erpel kam, welche auf der Marktstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs war. Die ...

