Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Unfall im Einmündungsbereich
Gummersbach (ots)
Ein 45-jähriger Mercedes-Fahrer aus Siegen wollte am Montag (8. September) gegen 7:25 Uhr von der Halstenbachstraße nach links auf die Straße "Auf der Brück" abbiegen. Dabei stieß er mit dem Dacia einer 23-Jährigen aus Friesenhagen zusammen, die auf der bevorrechtigten Straße "Auf der Brück" in Richtung Dieringhausen unterwegs war. Sie kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
