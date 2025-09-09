PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall im Einmündungsbereich

Gummersbach (ots)

Ein 45-jähriger Mercedes-Fahrer aus Siegen wollte am Montag (8. September) gegen 7:25 Uhr von der Halstenbachstraße nach links auf die Straße "Auf der Brück" abbiegen. Dabei stieß er mit dem Dacia einer 23-Jährigen aus Friesenhagen zusammen, die auf der bevorrechtigten Straße "Auf der Brück" in Richtung Dieringhausen unterwegs war. Sie kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

