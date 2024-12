Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Salzbergen (ots)

Am Montag in der Zeit zwischen 15.00 und 18.00 Uhr zerstörte eine unbekannte Täterschaft das beleuchtete Werbeschild des Imbissbetriebes 'Bino's' an der Bahnhofstraße 9 in Salzbergen auf unbekannte Art und Weise. Zeugen, welche Angaben zum Geschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Salzbergen unter 05976/94855-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell