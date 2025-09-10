PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GM: Unfall im Einmündungsbereich

POL-GM: Unfall im Einmündungsbereich
Lindlar (ots)

Am Dienstag (9. September) wollte ein 76-jähriger Skoda-Fahrer gegen 14 Uhr von der Straße "Kaiserau" (L302) nach links auf die Montanusstraße (L97) abbiegen. Im Einmündungsbereich stieß er mit dem entgegenkommenden BMW eines 58-Jährigen aus Engelskirchen zusammen, der auf der L302 in Richtung Engelskirchen fuhr. Der Fahrer des BMW wurde schwer verletzt mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

