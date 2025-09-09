Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbruch in Firmenhalle
Marienheide (ots)
In der Zeit von Samstag (6. September) bis Montag hebelten Unbekannte das Fenster einer Firmenhalle in der Gummersbacher Straße auf. Aus der Halle in Kalsbach stahlen sie mehrere Schlüssel und entkamen unerkannt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
