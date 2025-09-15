Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Sachbeschädigung an zehn Pkw - Aufmerksamer Zeuge verhindert weitere Taten

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Friedrich-Ebert-Straße, Suhlgarten 14.09.2025, 02.36 Uhr

In der Nacht zu Sonntag beschädigte ein 19 Jahre alter Wolfsburger in der Friedrich-Ebert-Straße und in der Straße Suhlgarten zehn Pkw verschiedener Hersteller. Die Schadenshöhe wird auf 20000 EUR geschätzt.

Ein aufmerksamer Zeuge hörte gegen 02.30 Uhr laute Geräusche auf der Friedrich-Ebert-Straße. Als er aus dem Fenster sah, konnte er beobachten, wie eine männliche Person an geparkten Pkw die Scheiben einschlug. Der Zeuge eilte nach draußen verständigte zeitgleich die Polizei. Der Täter ging nun weiter in Richtung Suhlgarten und wurde dabei von dem Zeugen, der dem Polizeibeamten am Telefon seinen Standort fortwährend weitergab, in ausreichendem Abstand verfolgt. Beim Eintreffen der eingesetzten Beamten hatte der 19-Jährige bereits ein weiteres Fahrzeug beschädigt, konnte jedoch von einer weiteren Tat abgehalten werden.

Da der Wolfsburger offensichtlich stark alkoholisiert war, wurde ein freiwilliger Alcotest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,73 Promille.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 19-Jährige dem Gewahrsam der Wolfsburger Polizei zugeführt und einige Stunden später wieder entlassen.

Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der Wolfsburger in der Friedrich-Ebert-Straße bei sieben Pkw (VW Tiguan, Golf, California, Skoda Fabio, Kia und Dacia) Fensterscheiben eingeschlagen und teilweise den Lack zerkratzt hat. In der Straße Suhlgarten konnten drei beschädigte Pkw (VW Golf, Polo und Audi) mit eingeschlagenen Fensterscheiben festgestellt werden.

Gegen den jungen Mann wurden verschiedene Anzeigen wegen Sachbeschädigung gefertigt.

Die Polizei lobt das umsichtige Verhalten des Zeugen, der nicht lange gezögert hatte und beim Erkennen der Taten gleich den Notruf wählte. Zudem folgte er in sicherer Entfernung dem Täter, so dass dieser schnell von den Beamten angetroffen werden konnte. Es ist nicht auszuschließen, dass ohne den Anruf des Zeugen weitere Pkw beschädigt worden wären.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell