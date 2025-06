Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Rollerfahrer stößt mit Radfahrer zusammen - 28-Jähriger verletzt (14.06.2025)

Konstanz (ots)

Am Samstagvormittag ist ein Rollerfahrer auf der Jahnstraße mit einem Radfahrer zusammengestoßen. Ein 34-Jähriger war mit einem Piaggio Roller auf der Moltkestraße in Richtung Jahnstraße unterwegs. Auf Höhe der Jahnstraße kam es zur Kollision mit einem bevorrechtigten 28 Jahre alten Radfahrer. Beide kamen zu Fall und verletzten sich leicht. Der 34-Jährige verließ anschließend zunächst die Unfallstelle, konnte jedoch kurz darauf in der Conradin-Kreutzer-Straße angetroffen werden. Bei der Überprüfung des Mannes stellten die Beamten fest, dass er weder berechtigt war den Roller zu nutzen, noch die dazu erforderliche Fahrerlaubnis besaß.

