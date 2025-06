Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Radfahrer prallt in Auto - 19-Jähriger schwer verletzt (15.06.2025)

Singen (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein Radfahrer bei einem Unfall in der Nacht auf Sonntag auf der Kreuzung Erzbergerstraße/Alemannenstraße zugezogen. Gegen 01.30 Uhr war ein 53-Jähriger mit einem VW Caddy auf der Alemannenstraße in Richtung Erzbergerstraße unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 19-Jähriger mit einem Citybike auf der Erzbergerstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Auf der Kreuzung prallte der Radler in das Auto und über die Motorhaube. Anschließend brachte der 53-Jährige den verletzten Radler in ein Krankenhaus, von wo aus eine Verständigung der Polizei erfolgte. Im Rahmen der Unfallaufnahme gab der 19-Jährige schließlich an, zuvor sowohl Alkohol als auch Betäubungsmittel konsumiert zu haben, weshalb er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen verblieb er stationär im Krankenhaus. Die Höhe des durch den Zusammenstoß an den Fahrzeugen entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

