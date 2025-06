Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Sulgen, Lkr. Rottweil) Betrunkene Männer beschädigen geparktes Auto und landen in Polizeigewahrsam (15.06.2025)

Schramberg, Sulgen (ots)

Zwei betrunkene Männer haben am Sonntagmittag in der Schramberger Straße ein Auto beschädigt und sind anschließend in Polizeigewahrsam gelandet. Gegen Mittag teilten mehrere Anrufer mit, dass zwei augenscheinlich betrunkene Männer auf ein geparktes Auto eintraten und -schlugen. Im Bereich der Bushaltestelle trafen die Beamten kurz darauf auf einen 30-Jährigen und einen 24-Jährigen die mit Bierdosen unterwegs waren und auf die Beschreibung der Randalierer passten. Die beiden Männer zeigten sich sofort aggressiv, renitent und beleidigten die Polizisten. Nachdem sie trotz der Aufforderung Abstand zu halten in bedrohlicher Manier auf die Beamten zugingen, setzten diese Pfefferspray ein. Anschließend nahmen sie die beiden auf richterliche Anordnung in Gewahrsam.

Neben den Gebühren für den unfreiwilligen Aufenthalt bei der Polizei erwartet sie zudem eine Anzeige wegen der an dem Auto verursachten Beschädigungen.

