Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81, Mühlhausen-Ehingen, Lkr. Konstanz) Drei verletzte Personen und insgesamt rund 35.000 Euro Blechschaden nach Auffahrunfall auf der A81 (14.06.2025)

A81, Mühlhausen-Ehingen (ots)

Drei verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 35.000 Euro sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der sich am Samstag auf der Autobahn 81 zwischen der Anschlussstelle Engen und dem Autobahnkreuz Hegau ereignet hat. Ein 81-jähriger Citroenfahrer war auf der A81 in Richtung Singen unterwegs. Auf Höhe Mühlhausen-Ehingen erkannt er zu spät, dass der Verkehr staute und prallte nahezu ungebremst in das Heck eines bereits stehenden Audi Q7 eines 57-Jährigen, der sich in der Folge auf einen wiederum davorstehenden Audi Q3 einer 54 Jahre alten Frau schob. Kräfte der Feuerwehr schnitten den 81-Jährigen und seine Beifahrerin aus dem stark beschädigten Citroen. Anschließend kamen beide zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 57-Jährige erlitt ebenfalls Verletzungen, benötigte jedoch keine weitere ärztliche Versorgung. Um den nicht mehr fahrbereiten Citroen und den Audi Q7 kümmerten sich Abschleppdienste. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen, zur Bergung der beschädigten Autos war mehrfach eine Vollsperrung erforderlich.

