Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Nachtragsmeldung - Kleinkind bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Kind erliegt schweren Verletzungen

Helmstedt (ots)

Helmstedt, 16.09.2025

Helmstedt, Leipziger Straße

09.09.2025, 08:10 Uhr

Am Dienstagmorgen, 09.09.2025, kam es in der Leipziger Straße in Helmstedt zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein vierjähriges Kind schwer verletzt wurde (wir berichteten).

Das Kleinkind ist am Montag, 15.09.2025, seinen schweren Verletzungen erlegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell