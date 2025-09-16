POL-WOB: Nachtragsmeldung - Kleinkind bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Kind erliegt schweren Verletzungen
Helmstedt (ots)
Helmstedt, 16.09.2025
Helmstedt, Leipziger Straße
09.09.2025, 08:10 Uhr
Am Dienstagmorgen, 09.09.2025, kam es in der Leipziger Straße in Helmstedt zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein vierjähriges Kind schwer verletzt wurde (wir berichteten).
Das Kleinkind ist am Montag, 15.09.2025, seinen schweren Verletzungen erlegen.
