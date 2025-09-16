Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Grundschule - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Hellwinkel, Schreberstraße

13.09.2025, 15.00 Uhr bis 15.09.2025, 06.55 Uhr

Unbekannte Täter brachen zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen in die Grundschule in der Schreberstraße ein.

Die Täter verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt zu dem Gebäude, durchsuchten einige Räume und entwendeten eine geringe Summe Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

