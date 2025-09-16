PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Grundschule - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Hellwinkel, Schreberstraße

13.09.2025, 15.00 Uhr bis 15.09.2025, 06.55 Uhr

Unbekannte Täter brachen zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen in die Grundschule in der Schreberstraße ein.

Die Täter verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt zu dem Gebäude, durchsuchten einige Räume und entwendeten eine geringe Summe Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 11:28

    POL-WOB: Falsche Handwerker - Täter erbeuten mehrere zehntausend Euro

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Fallersleben 15.09.2025, 12.00 Uhr Unbekannte Täter verschafften sich unter einem Vorwand Zutritt zu der Wohnung einer Seniorin im Wolfsburger Ortsteil Fallersleben und brachten sie um ihr Erspartes. Gegen Mittag klingelte es an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses. Als die Mieterin die Tür öffnete stand ihr ein Mann in ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 12:57

    POL-WOB: Sachbeschädigung an zehn Pkw - Aufmerksamer Zeuge verhindert weitere Taten

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Friedrich-Ebert-Straße, Suhlgarten 14.09.2025, 02.36 Uhr In der Nacht zu Sonntag beschädigte ein 19 Jahre alter Wolfsburger in der Friedrich-Ebert-Straße und in der Straße Suhlgarten zehn Pkw verschiedener Hersteller. Die Schadenshöhe wird auf 20000 EUR geschätzt. Ein aufmerksamer Zeuge hörte gegen 02.30 Uhr laute Geräusche auf der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren