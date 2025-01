Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Mehrere Brände

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Doemern/Kerssenbrockstraße;

Tatzeit: 07.01.2025, 19.25 Uhr; 08.01.2025, 01.50 Uhr;

Zu mehreren Bränden musste die Feuerwehr am Dienstagabend und in der Nacht zum Mittwoch in Vreden ausrücken. Gegen 19.25 Uhr war ein Hofbesitzer in der Bauerschaft Doemern auf einen Brand auf seinem Grundstück aufmerksam geworden. Dort hatten zwei Pkw und ein Gewächshaus Feuer gefangen. Eines der Fahrzeuge wurde komplett zerstört, das andere teilweise beschädigt. Gegen 01.50 Uhr alarmierte ein Zeuge die Feuerwehr, nachdem er einen brennenden Pkw an der Kerssenbrockstraße festgestellt hatte. Im weiteren Verlauf konnten im unmittelbaren Bereich zwei weitere Fahrzeuge wahrgenommen werden, die durch Feuer beschädigt worden waren. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet die Kriminalinspektion I in Borken: Tel. (02861) 9000. (ms)

