POL-BOR: Rhede - Unfallflucht

Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Werther Straße; Unfallzeit: 06.01.2025, zwischen 15.15 Uhr und 15.50 Uhr; Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer an der Werther Straße in Bocholt. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes hatte er zuvor einen roten Toyota angefahren und an der Beifahrerseite beschädigt. Der Unfall muss sich am Montag, im Zeitraum zwischen 15.15 Uhr und 15.50 Uhr ...

