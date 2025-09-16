Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Theater - Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Klieverhagen

15.09.2025, 22.03 Uhr

Unbekannte Täter brachen am Montagabend in das Theater in der Straße Klieverhagen ein. Die Höhe des Diebesgutes ist noch nicht bekannt.

Die Polizei war am Montagabend verständigt worden, nachdem ein Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens nach einer Alarmauslösung den Einbruch bemerkt hatte.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell