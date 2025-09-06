POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, den 06.09.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Mehrere Fahrten unter Drogen- und Alkoholeinfluss ++ Mehrere Körperverletzungsdelikte ++ Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person ++

Leer - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Samstag, 06.09.2025 gegen 02:30 Uhr, ergaben sich im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Papenburger Straße in Leer bei einem 35-jähriger Fahrzeugführer eines PKW mit Wohnsitz in Polen Anhaltspunkte für eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein Drogenvortest verlief positiv auf eine Beeinflussung durch THC und Kokain. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrzeugführer untersagt.

Moormerland - Trunkenheitsfahrt

Bereits am Freitag, 05.09.2025 um 12:11 Uhr, kam es zu einer Trunkenheitsfahrt in der Westerwieke in Moormerland. Bei dem Fahrzeugführer des Transporters, ein 58-jähriger Mann aus Apen, wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,89 Promille festgestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Emden - Gefährliche Körperverletzung - ZEUGEN gesucht! -

Am Samstag, 06.09.2025, 00.30 Uhr, wurde in der Straße Alter Markt ein Mann (23) von zwei unbekannten Männern angegriffen. Die Täter traten unvermittelt an das Opfer heran, einer gab ihm einen Kopfstoß gegen den Kopf und der andere nahm ihm sodann in den Würgegriff. Währenddessen schlug der erste Täter mit Fäusten auf das Opfer ein. Als unbeteiligte Passanten dazwischen gingen, entfernten sich die Angreifer vom Tatort. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen im Gesicht. Die Täter werden wie folgt beschrieben: -männlich, -ca. 16 Jahre alt, -blonde Haare, -schwarze Jacken, -blaue Hosen.

Emden - Körperverletzung

Am Samstag, 06.09.2025, 03.10 Uhr, kam es in der Straße Am Delft zwischen zwei alkoholisierten Männern zunächst zu verbalen Streitigkeiten in einem Lokal. Als der eine Mann (35) die Gaststätte verließ, folgte ihm der andere (26), der ihn dann derart zu Boden stieß, dass er eine Platzwunde am Kopf erlitt.

Emden - Körperverletzung - ZEUGEN gesucht! -

Am Samstag, 06.09.2025, 01.00 Uhr, befand sich ein junger Mann (16) mit seinem Freund in der Pillauer Straße auf dem Weg nach Hause, als ihnen ein betrunkener Jugendlicher auf einem Fahrrad entgegen kam. Die beiden Freunde grüßten den unbekannten Jugendlichen, der daraufhin den 16-Jährigen aggressiv fragte, was er von ihm wolle und zunächst weiterfuhr. Ca. 20 Minuten später kam der Radfahrer mit einem weiteren Jugendlichen zurück. Der 16 Jahre alte Junge wurde zunächst geschubst und dann schlug der Radfahrer ihm auf den Kiefer. Hierdurch ging der Geschlagene zu Boden und war kurz bewusstlos. Er trug Schmerzen am Kiefer davon. Sein Freund wurde nicht angegriffen. Der Radfahrer wird beschrieben als: -männlich, -ca. 180 cm groß, -ca. 16 Jahre alt, -blonde Haare. Der zweite Jugendliche soll männlich und ca. 175 cm groß gewesen sein. Er habe braune/schwarze Haare gehabt.

Emden - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person und Sachschaden

Am Freitag, 05.09.2025, 13.10 Uhr, befuhr ein PKW-Fahrer (46) aus Emden mit seinem Kia Picanto die Schützenstraße in Richtung Steinweg. Plötzlich querte ein Radfahrer (20) aus der Krummhörn die Straße vom Parkplatz des Schützenplatzes in Richtung Saarbrücker Straße. Dabei tauchte er für den Fahrer des Kia unvorhersehbar auf, da er zwischen den auf der Gegenfahrbahn des Kia verkehrsbedingt stehenden PKW hindurchfuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Schadenshöhe: ca. 1500 EUR

