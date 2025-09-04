PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 04.09.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht++Kennzeichendiebstahl++Unter BtM-Einfluss auf entwendetem E-Scooter unterwegs++

Weener - Verkehrsunfallflucht

Bereits am Samstag, den 30.08.2025, kam es zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein 14-jähriger leicht verletzt wurde. Der 14-jährige befuhr mit seinem Fahrrad die Straße Schoofslohne in Fahrtrichtung Alter Sandweg. Ein ihm entgegenkommender bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit seinem Pkw so weit linksseitig, dass der Radfahrer ausweichen musste und dadurch zu Fall kam. Der 14-jährige verletzte sich leicht an der Schulter. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeugführer und/oder Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Borkum - Kennzeichendiebstahl

Am Dienstag, den 02.09.2025, im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr kam es zu einem Kennzeichendiebstahl in der Upholmstraße. Bislang unbekannte Täterschaft entwendete das Versicherungskennzeichen eines E-Scooters, der im besagten Zeitraum an der dortigen Schule abgestellt war. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Unter BtM-Einfluss auf entwendetem E-Scooter unterwegs

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln war am gestrigen Mittwoch gegen 16:00 Uhr ein 22-jähriger aus Bunde auf einem E-Scooter auf der Hauptstraße unterwegs. Bei der Verkehrskontrolle wurde zudem festgestellt, dass der E-Scooter als gestohlen gemeldet worden war. Der E-Scooter wurde sichergestellt und entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Polizeiinspektion Leer/Emden
Pressestelle
Telefon: 0491-97690 114
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

