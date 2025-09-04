Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 04.09.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht++Kennzeichendiebstahl++Unter BtM-Einfluss auf entwendetem E-Scooter unterwegs++

Weener - Verkehrsunfallflucht

Bereits am Samstag, den 30.08.2025, kam es zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein 14-jähriger leicht verletzt wurde. Der 14-jährige befuhr mit seinem Fahrrad die Straße Schoofslohne in Fahrtrichtung Alter Sandweg. Ein ihm entgegenkommender bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit seinem Pkw so weit linksseitig, dass der Radfahrer ausweichen musste und dadurch zu Fall kam. Der 14-jährige verletzte sich leicht an der Schulter. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeugführer und/oder Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Borkum - Kennzeichendiebstahl

Am Dienstag, den 02.09.2025, im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr kam es zu einem Kennzeichendiebstahl in der Upholmstraße. Bislang unbekannte Täterschaft entwendete das Versicherungskennzeichen eines E-Scooters, der im besagten Zeitraum an der dortigen Schule abgestellt war. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Unter BtM-Einfluss auf entwendetem E-Scooter unterwegs

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln war am gestrigen Mittwoch gegen 16:00 Uhr ein 22-jähriger aus Bunde auf einem E-Scooter auf der Hauptstraße unterwegs. Bei der Verkehrskontrolle wurde zudem festgestellt, dass der E-Scooter als gestohlen gemeldet worden war. Der E-Scooter wurde sichergestellt und entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

