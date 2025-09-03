PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Leer/Emden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 03.09.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Radfahrerin++Sachbeschädigung an Pkw++Einbruch in Schuhgeschäft++

Borkum - Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Radfahrerin

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es gestern gegen 13:00 Uhr auf Borkum. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer befuhr die Gartenstraße und beabsichtigte nach rechts in die Neue Straße abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 19-jährigen, die auf ihrem Fahrrad die Neue Straße in Fahrtrichtung Franz-Habich-Straße befuhr. Durch den Zusammenstoß stürzten beide Beteiligten. Die 19-jährige verletzte sich hierbei leicht. Der Unbekannte entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden.

Leer - Sachbeschädigung an Pkw

Am gestrigen Dienstag, im Zeitraum zwischen 10:50 Uhr und 11:50 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw in der Straße Schreiberskamp. Bislang unbekannte Täterschaft beschädigte die Heckscheibe des abgestellten Pkw Mercedes-Benz auf bislang unbekannte Weise. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Uplengen - Einbruch in Schuhgeschäft

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag, den 02.09.2025, gegen 02:55 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen eines Schuhgeschäftes in der Ostertorstraße. Zum Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
Pressestelle
Telefon: 0491-97690 114
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Leer/Emden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Leer/Emden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Leer/Emden
Alle Meldungen Alle
  • 02.09.2025 – 09:07

    POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 02.09.2025

    Polizeiinspektion Leer/Emden (ots) - ++Verkehrsunfall mit leicht verletztem Pedelec-Fahrer++ Leer - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Pedelec-Fahrer Am 01.09.2025 kam es gegen 12:30 Uhr auf der Straße Blinke zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Pedelec-Fahrer. Zur Unfallzeit befuhr eine 18-Jährige mit ihrem Hyundai die Blinke in Richtung ...

    mehr
  • 01.09.2025 – 11:45

    POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 01.09.2025

    Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots) - ++Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person++Fahrraddiebstahl++ Holtland - Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person Am 31.08.2025 wurde der Polizei gegen 03:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Siebestocker Straße in Höhe der Haus- Nr. 12 gemeldet. Zeugen gaben an, dass ein verunfalltes Fahrzeug am Straßenrand auf ...

    mehr
  • 31.08.2025 – 11:13

    POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 31.08.2025

    PI Leer/Emden (ots) - Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 31.08.2025 ++ Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht ++ Fahrraddiebstahl ++ Fahren unter dem Einfluss von Alkohol++ illegales Kraftfahrzeugrennen++ Leer - Fahrraddiebstahl Am 30.08.2025, in der Zeit von 04:45 und 05:10 Uhr wurden am Bahnhof zwei Personen bei dem Versuch, ein Fahrrad ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren