POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 03.09.2025

Borkum - Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Radfahrerin

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es gestern gegen 13:00 Uhr auf Borkum. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer befuhr die Gartenstraße und beabsichtigte nach rechts in die Neue Straße abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 19-jährigen, die auf ihrem Fahrrad die Neue Straße in Fahrtrichtung Franz-Habich-Straße befuhr. Durch den Zusammenstoß stürzten beide Beteiligten. Die 19-jährige verletzte sich hierbei leicht. Der Unbekannte entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden.

Leer - Sachbeschädigung an Pkw

Am gestrigen Dienstag, im Zeitraum zwischen 10:50 Uhr und 11:50 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw in der Straße Schreiberskamp. Bislang unbekannte Täterschaft beschädigte die Heckscheibe des abgestellten Pkw Mercedes-Benz auf bislang unbekannte Weise. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Uplengen - Einbruch in Schuhgeschäft

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag, den 02.09.2025, gegen 02:55 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen eines Schuhgeschäftes in der Ostertorstraße. Zum Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei.

