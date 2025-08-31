POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 31.08.2025
Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 31.08.2025
Leer - Fahrraddiebstahl
Am 30.08.2025, in der Zeit von 04:45 und 05:10 Uhr wurden am Bahnhof zwei Personen bei dem Versuch, ein Fahrrad zu entwenden, beobachtet. Beide Personen wurden durch die alarmierten Polizeikräfte angetroffen. Sie erhielten einen Platzverweis für das Bahnhofsgelände. Kurze Zeit nach dem die Beamten die Örtlichkeit verlassen haben, begeben sich die beiden Personen erneut zum Bahnhof. Diesmal vollenden sie ihre Tat und entwenden ein rotes Fahrrad.
Weener - Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols
Am 30.08.2025, gegen 23:45 Uhr, befuhr ein 41 Jahre alter Mann die Weenerstraße, obwohl er erheblich unter der Wirkung von Alkohol stand. Durch Zeugen wurde eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer beobachtet. Ein Atemalkoholtest bestätigt die vermutete Alkoholisierung mit einem Promillewert von 1,68. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.
Uplengen - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht
Um 07 Uhr, am Samstag, den 30.08.2025, kam es auf der Autobahn A28, Höhe des Kilometers 38 zu einer Unfallflucht. Der Beteiligte Pkw der Marke Opel befuhr den Überholfahrstreifen in Richtung Oldenburg. Das andere, noch unbekannte Fahrzeug wechselt von der Hauptfahrstreifen auf den Überholfahrstreifen. Der herannahende Opel muss dem Fahrzeug ausweichen und kollidiert mit der Leitplanke. Das andere Fahrzeug setzt seine Fahrt unbehelligt fort. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen die Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug oder der fahrzeugführenden Person geben können, werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Leer zu melden.
Uplengen - Trunkenheit im Verkehr
Am 30.08.2025, gegen 22:45 Uhr, befuhr in Uplengen ein 31-Jähriger mit seinem Pkw den öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er aufgrund seines vorherigen Alkoholkonsums absolut fahruntüchtig war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von 1,71 Promille. Auch hier wurde der Führerschein beschlagnahmt und es wurde ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.
Emden - illegales Kraftfahrzeugrennen
Am 30.08.2025, gegen 20:30 Uhr, entzieht sich ein 19-jähriger Emder mit seinem Kleinkraftrad einer polizeilichen Kontrolle. Die Beamten sind auf das Fahrzeug aufgrund eines fehlenden Kennzeichens aufmerksam geworden und wollten das Fahrzeug kontrollieren. Im Zuge der Verfolgung beging der Fahrzeugführer diverse Verstöße. Der 19-Jährige konnte im Rahmen des Einsatzes festgestellt werden. Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Nun muss sich der 19-Jährige in mehreren Strafverfahren verantworten.
