Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 29.08.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses ++

Leer - Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses

In der Nacht zum heutigen Freitag wurde der Polizei gegen 00:05 Uhr ein Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses in der Straße Unter den Eichen in Leer gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeibeamten vor Ort befand sich der Dachstuhl des betroffenen Objektes bereits in Vollbrand. Im weiteren Verlauf dehnte sich der Brand auf den Dachstuhl eines angrenzenden Reihenhauses aus. Es mussten bis zu 80 Personen aus dem Gefahrenbereich evakuiert werden. Das betroffene Objekt ist derzeit voll, das angrenzende Objekt zumindest zum Teil, unbewohnbar. Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Bewohner (männlich, 7 Jahre und männlich, 25 Jahre) durch das Brandgeschehen leicht verletzt und aufgrund des Verdachtes einer Rauchgasintoxikation in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Sachschaden wird ersten Schätzungen zur Folge auf einen mittleren bis hohen sechsstelligen Betrag beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

