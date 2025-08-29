Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 29.08.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses ++

Leer - Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses

In der Nacht zum heutigen Freitag wurde der Polizei gegen 00:05 Uhr ein Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses in der Straße Unter den Eichen in Leer gemeldet. Beim Eintreffen der Polizeibeamten vor Ort befand sich der Dachstuhl des betroffenen Objektes bereits in Vollbrand. Im weiteren Verlauf dehnte sich der Brand auf den Dachstuhl eines angrenzenden Reihenhauses aus. Es mussten bis zu 80 Personen aus dem Gefahrenbereich evakuiert werden. Das betroffene Objekt ist derzeit voll, das angrenzende Objekt zumindest zum Teil, unbewohnbar. Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Bewohner (männlich, 7 Jahre und männlich, 25 Jahre) durch das Brandgeschehen leicht verletzt und aufgrund des Verdachtes einer Rauchgasintoxikation in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Sachschaden wird ersten Schätzungen zur Folge auf einen mittleren bis hohen sechsstelligen Betrag beziffert.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell