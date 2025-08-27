POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 27.08.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Bürgerhinweise ++ Fahrlässige Körperverletzung - Zeugen gesucht ++ Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugen gesucht ++

Weener - Bürgerhinweise

In den vergangenen Tagen erhielt die Polizei Hinweise auf eine Person, die sich im Umfeld eines Spielplatzes in Weener auffällig verhalten haben soll. Die Polizei nimmt die Hinweise ernst, geht diesen nach und prüft eine strafrechtliche Relevanz. Zeugen, die zur Aufklärung beitragen oder Hinweise geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Fahrlässige Körperverletzung - Zeugen gesucht

Am 20.08.2025, gegen 16:30 Uhr, kam es im Bereich Alter Markt 2B in Emden, bei der dortigen Eisdiele, zu einer fahrlässigen Körperverletzung. Eine Kundin, die im Begriff war, ihre Speisen zu verzehren, wurde von einem Ast im Bereich des Kopfes erfasst, wodurch sie eine Kopfplatzwunde erlitt. Weitere Gäste teilten ihr daraufhin mit, dass sich mehrere, augenscheinlich Jugendliche, spielenderweise Äste zuwarfen. Einer dieser Äste erfasste das Opfer folglich am Hinterkopf. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können, wenden sich bitte an die Polizei.

Emden - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugen gesucht

Bereits am 10.08.2025 kam es gegen 09:00 Uhr in Emden auf dem Parkplatz eines Hotels im Bereich Auricher Straße 226 zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte, vermutlich mittels PKW, den abgeparkten, weißen BMW der Geschädigten. Mehrere Lackkratzer im Bereich der Beifahrertür waren vorhanden, die auf ein neues Unfallgeschehen hindeuten. Im Anschluss wurde ein Zettel an der Windschutzscheibe der Geschädigten befestigt. Die dort niedergeschriebenen Kontaktdaten ermöglichten allerdings keine Kontaktaufnahme zu einer unfallverursachenden Person. Zeugen, die das oben geschilderte Unfallgeschehen bezeugen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

