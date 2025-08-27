PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Leer/Emden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 27.08.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Bürgerhinweise ++ Fahrlässige Körperverletzung - Zeugen gesucht ++ Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugen gesucht ++

Weener - Bürgerhinweise

In den vergangenen Tagen erhielt die Polizei Hinweise auf eine Person, die sich im Umfeld eines Spielplatzes in Weener auffällig verhalten haben soll. Die Polizei nimmt die Hinweise ernst, geht diesen nach und prüft eine strafrechtliche Relevanz. Zeugen, die zur Aufklärung beitragen oder Hinweise geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Fahrlässige Körperverletzung - Zeugen gesucht

Am 20.08.2025, gegen 16:30 Uhr, kam es im Bereich Alter Markt 2B in Emden, bei der dortigen Eisdiele, zu einer fahrlässigen Körperverletzung. Eine Kundin, die im Begriff war, ihre Speisen zu verzehren, wurde von einem Ast im Bereich des Kopfes erfasst, wodurch sie eine Kopfplatzwunde erlitt. Weitere Gäste teilten ihr daraufhin mit, dass sich mehrere, augenscheinlich Jugendliche, spielenderweise Äste zuwarfen. Einer dieser Äste erfasste das Opfer folglich am Hinterkopf. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können, wenden sich bitte an die Polizei.

Emden - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugen gesucht

Bereits am 10.08.2025 kam es gegen 09:00 Uhr in Emden auf dem Parkplatz eines Hotels im Bereich Auricher Straße 226 zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte, vermutlich mittels PKW, den abgeparkten, weißen BMW der Geschädigten. Mehrere Lackkratzer im Bereich der Beifahrertür waren vorhanden, die auf ein neues Unfallgeschehen hindeuten. Im Anschluss wurde ein Zettel an der Windschutzscheibe der Geschädigten befestigt. Die dort niedergeschriebenen Kontaktdaten ermöglichten allerdings keine Kontaktaufnahme zu einer unfallverursachenden Person. Zeugen, die das oben geschilderte Unfallgeschehen bezeugen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
Pressestelle, i.A. Dingis, POK
Telefon: 0491-97690 -104/-114
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Leer/Emden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Leer/Emden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Leer/Emden
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 08:19

    POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 26.08.2025

    Polizeiinspektion Leer/Emden (ots) - ++ Betrug durch Sammlung falscher Spendengelder ++ Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrern mit anschließender Unfallflucht - Zeugen gesucht ++ Leer - Betrug durch Sammlung falscher Spendengelder Bereits am 22.08.2025 wurde die Polizei Leer darauf aufmerksam gemacht, dass sich zwei männliche Personen im Bereich des Multi Nord als ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 08:32

    POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 25.08.2025

    Polizeiinspektion Leer/Emden (ots) - ++ Sachbeschädigung an PKW - Zeugen gesucht ++ Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugen gesucht ++ Moormerland - Sachbeschädigung an PKW - Zeugen gesucht Am Sonntagmorgen, dem 24.08.2025, ist es in der Kiefernstraße in Moormerland zu einer Sachbeschädigung eines abgeparkten PKWs gekommen. Der Geschädigte Fahrzeughalter ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 07:48

    POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 24.08.2025

    Polizeiinspektion Leer/Emden (ots) - ++ Sachbeschädigung - Zeugen gesucht ++ Ladendieb gestellt ++ Feuerwehr verhindert Wohnungsbrand ++ Borkum - Sachbeschädigung - Zeugen gesucht Am Samstag befuhr ein 52-Jähriger die Strandstraße gegen 09:00 Uhr mit einem Lieferfahrzeug. Unvermittelt schlug ein bislang unbekannter Fußgänger gegen den LKW und beschädigte diesen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren