Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 28.08.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Gefährliche Körperverletzung ++ Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugen gesucht ++ Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort nach Unfall zwischen Fahrradfahrerin und PKW - Zeugen gesucht ++

Leer - Gefährliche Körperverletzung

Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 14:30 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung am Busbahnhof in Leer, Bahnhofsring 8. Ursächlich waren Streitigkeiten bezüglich eines ausgeliehenen E-Scooters. Das 19-jährige, männliche Opfer, welches mit dem 21-jährigen, männlichen Täter, ein freundschaftliches Verhältnis pflegte, lieh sich von diesem einen E-Scooter. Entgegen der gemeinsamen Absprache, wurde der E-Scooter allerdings nicht fristgerecht zurückgegeben. Der eigentliche Eigentümer des E-Scooters erblickte das Opfer im Bereich des Busbahnhofes, näherte sich, und schlug auf dieses ein. Im Folgenden kam es zum Gerangel zwischen den Parteien, wobei beide zu Boden stürzten. Hierbei griff der Angreifer zu Pfefferspray, das von ihm mitgeführt wurde und sprühte dieses dem Opfer in die Augen. Anschließend flüchtete der Angreifer fußläufig von der Örtlichkeit. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen und musste einem örtlichen Krankenhaus zugeführt werden.

Emden - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugen gesucht

Am gestrigen Mittwoch, dem 28.07.2025, ist es im Zeitraum von 16:40 Uhr bis 18:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Friedrich-Ebert-Straße in Emden gekommen. Die geschädigte Fahrzeughalterin parkte ihren silbergrauen VW Golf im Bereich der Hausnummer 45 am Fahrbahnrand und entfernte sich von der Örtlichkeit. Als sie gegen 18:40 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass der linke Außenspiegel abgefahren wurde. Da sich bislang niemand als Unfallverursacher zu Erkennen gegeben hat, wird nach Zeugen gesucht, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können.

Leer - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort nach Unfall zwischen Fahrradfahrerin und PKW - Zeugen gesucht

Bereits am 20.08.2025, gegen 18:00 Uhr, kam es in Leer, in der Straße Am Bingumer Deich, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW-Führer und einer Fahrradfahrerin. Die Fahrradfahrerin befuhr mittels Rennrades die Straße Am Bingumer Deich, aus Leer kommend, in Fahrtrichtung Jemgum. Aus der kreuzenden Marinastraße beabsichtige ein oder eine PKW-Führer/in in die Straße Am Bingumer Deich einzufahren. Dabei kam es zum Kontakt beider Beteiligten, woraufhin die Fahrradfahrerin ins Schleudern geriet, stürzte und sich leichte Verletzungen zugezogen hat. Der oder die Fahrer/in des PKWs entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zurzeit können keine weiteren Angaben zur unfallverursachenden Person oder dem genutzten PKW gemacht werden. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell