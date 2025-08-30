Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 30.08.2025

Leer (ots)

++Brennende Fahrräder++Verkehrsunfall mit verletzter Person++

Leer - Brennende Fahrräder

Gegen 01 Uhr des Samstages wurden sowohl der Polizei als auch der Feuerwehr drei brennende Fahrräder gemeldet. Bei der Überprüfung des Sachverhaltes mussten die Polizeibeamten feststellen, dass ein bisher unbekannter Täter drei ältere Fahrräder angezündet hatte. Diese standen in einer offenen Garage in einem Hinterhof in der Königstraße. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, die Fahrräder sind nicht mehr nutzbar. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Uplengen - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Freitagnachmittag kam es gegen 14:15 Uhr auf der Selverder Straße zwischen den Ortschaften Selverde und Schwerinsdorf zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge ein 18-jähriger Pkw-Führer aus Uplengen leicht verletzt wurde. Dieser hatte die benannte Straße in Richtung Remels befahren und wollte nach links in die Schwerinsdorfer Straße einbiegen. Dieses hat jedoch ein 57-jähriger Pkw-Führer aus dem Bereich Hesel, der hinter dem 18-jährigen fuhr, zu spät erkannt und fuhr auf. Beide Fahrzeuge waren durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und der Verletzte wurde dem Krankenhaus zugeführt.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell