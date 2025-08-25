Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 60-Jähriger bei Verkehrsunfall auf der Baumstraße leicht verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Ein 60-jähriger VW-Fahrer verletzte sich am Sonntag, 24. August, an der Kreuzung Braamer Straße/Baumstraße leicht.

Der Hammer befuhr gegen 19.20 Uhr die Braamer Straße in Richtung Norden. Zeitgleich bog ein 81-jähriger VW-Fahrer von der Baumstraße nach links in die Braamer Straße ab, wodurch es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß kam.

Ein Rettungswagen brachte den leichtverletzten Mann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Schaden von zirka 9.000 Euro. (bf)

