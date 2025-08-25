PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 60-Jähriger bei Verkehrsunfall auf der Baumstraße leicht verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Ein 60-jähriger VW-Fahrer verletzte sich am Sonntag, 24. August, an der Kreuzung Braamer Straße/Baumstraße leicht.

Der Hammer befuhr gegen 19.20 Uhr die Braamer Straße in Richtung Norden. Zeitgleich bog ein 81-jähriger VW-Fahrer von der Baumstraße nach links in die Braamer Straße ab, wodurch es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß kam.

Ein Rettungswagen brachte den leichtverletzten Mann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Schaden von zirka 9.000 Euro. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 13:34

    POL-HAM: Werkzeug aus Baustellencontainer entwendet

    Hamm-Heessen (ots) - Von einer Baustelle am Brökermersch entwendeten bislang Unbekannte in der Zeit zwischen Donnerstag, 21. August, 19.10 Uhr und Freitag, 22. August, 6.30 Uhr, Werkzeug aus zwei Containern. Der oder die Täter verschafften sich durch Aufbrechen eines Schlosses unbefugten Zutritt. Bei dem Diebesgut handelt es sich um vier Rüttelstampfer des Herstellers Weber und drei Stihl-Trennschleifer im Gesamtwert ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 11:49

    POL-HAM: Einbruch in Kita am Großen Sandweg

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Eine Kindertagesstätte am Großen Sandweg war zwischen Donnerstag, 21. August, 18.30 Uhr, und Freitag, 22. August, 6.45 Uhr, das Ziel von unbekannten Einbrechern. Der oder die Täter verschafften sich auf bislang ungeklärte Art Zutritt in das Gebäude und öffneten zum Teil gewaltsam mehrere Schubladen und Schränke. Mit einer Geldkassette und einem niedrigen Bargeldbetrag als Beute ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren