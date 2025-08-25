Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Werkzeug aus Baustellencontainer entwendet

Hamm-Heessen (ots)

Von einer Baustelle am Brökermersch entwendeten bislang Unbekannte in der Zeit zwischen Donnerstag, 21. August, 19.10 Uhr und Freitag, 22. August, 6.30 Uhr, Werkzeug aus zwei Containern.

Der oder die Täter verschafften sich durch Aufbrechen eines Schlosses unbefugten Zutritt. Bei dem Diebesgut handelt es sich um vier Rüttelstampfer des Herstellers Weber und drei Stihl-Trennschleifer im Gesamtwert von rund 20.000 Euro.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei Hamm telefonisch unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

