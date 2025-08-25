Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Tageswohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm-Mitte (ots)

Eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Geranienstraße war am Samstag, 23. August, zwischen 13.45 Uhr und 20.40 Uhr, das Ziel von Einbrechern.

Nachdem die unbekannten Täter die Wohnungseingangstür aufhebelten, durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen. Mit Bargeld als Beute traten sie die Flucht an. Die Höhe des Sachschadens liegt bei etwa 150 Euro.

Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell