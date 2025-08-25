PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Tageswohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm-Mitte (ots)

Eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Geranienstraße war am Samstag, 23. August, zwischen 13.45 Uhr und 20.40 Uhr, das Ziel von Einbrechern.

Nachdem die unbekannten Täter die Wohnungseingangstür aufhebelten, durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen. Mit Bargeld als Beute traten sie die Flucht an. Die Höhe des Sachschadens liegt bei etwa 150 Euro.

Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

  • 25.08.2025 – 11:44

    POL-HAM: Fußgänger tritt plötzlich auf die Fahrbahn: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

    Hamm-Herringen (ots) - Nachdem am Sonntagnachmittag, 24. August, ein mutmaßlich verwirrter Fußgänger die Dortmunder Straße überquerte, kam es zu einem Auffahrunfall mit zwei Verletzten. Der 62-jährige Fußgänger aus Ense trat gegen 14.15 Uhr in Höhe der Shell-Tankstelle unvermittelt auf die Fahrbahn, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Um einen ...

  • 24.08.2025 – 13:54

    POL-HAM: Einbruch in Gaststätte

    Hamm-Mitte (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht zum Sonntag, zwischen etwa 1.30 Uhr und 6 Uhr, in eine Gaststätte auf der Oststraße ein. Die Einbrecher schoben mit Gewalt ein Rollo hoch und verschafften sich so Zutritt zum Schankraum. Im Inneren brachen die Täter einen Geldspielautomaten auf und durchsuchten die Schränke nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten Bargeld in unbekannter Höhe. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an ...

