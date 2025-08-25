Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgänger tritt plötzlich auf die Fahrbahn: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Hamm-Herringen (ots)

Nachdem am Sonntagnachmittag, 24. August, ein mutmaßlich verwirrter Fußgänger die Dortmunder Straße überquerte, kam es zu einem Auffahrunfall mit zwei Verletzten.

Der 62-jährige Fußgänger aus Ense trat gegen 14.15 Uhr in Höhe der Shell-Tankstelle unvermittelt auf die Fahrbahn, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Um einen Zusammenprall mit dem Fußgänger zu verhindern, musste ein 32-jähriger BMW-Fahrer aus Lünen, der auf der Dortmunder Straße stadtauswärts unterwegs war, stark abbremsen.

In der Folge fuhr ein 50-jähriger Mercedes-Fahrer aus Hamm auf den BMW auf. Durch den Zusammenstoß wurden die 29-jährige Beifahrerin im BMW und die 48-jährige Beifahrerin im Mercedes leicht verletzt. Sie kamen zur ambulanten Behandlung jeweils mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Ein zehnmonatiges Kleinkind im BMW blieb unverletzt, kam aber vorsorglich ebenfalls ins Krankenhaus.

Der 62-Jährige kam mit einem Krankenwagen in eine psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses.

Der Mercedes wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 25.000 Euro.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell