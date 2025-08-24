Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Greiz (ots)

Harth-Pöllnitz. Am Samstagvormittag den 23.08.2025 ereignete sich auf der B175 zwischen den Ortslagen Frießnitz und Großebersdorf ein Verkehrsunfall, in dessen Folge mehrere Personen verletzt wurden. Hierbei überholte der 84-jährige Fahrzeugführer einen Pkw Nissan mit überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve und kollidierte anschließend mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen. Durch den Aufprall wurde der Fahrzeugführer sowie die 89-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Alle anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Durch den Aufprall wurden zwei Fahrzeuge derart beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs gemäß § 315c StGB eingeleitet. <PH>

