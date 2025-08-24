Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trunkenheitsfahrt in Seelingstädt gestoppt

Greiz (ots)

Seelingstädt. Am Samstagabend, den 23.08.2024 konnten die Polizeibeamten der PI Greiz einen Pkw Ford auf der L1294 zwischen Seelingstädt und Vogelgesang feststellen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Im Rahmen der durchgeführten Kontrolle konnte bei dem 38-jährigen Fahrzeugführer festgestellt werden, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, da ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf den Konsum von Cannabis und Amphetamin/Methamphetamin reagierte. Zudem ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 0,37 Promille. Aufgrund dessen wurde dem Fahrer umgehend die Weiterfahrt untersagt und im Krankenhaus eine beweissichernde Blutentnahme durchgeführt. Gegen den Fahrer wurde zudem im Anschluss ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gemäß § 24a StVG eingeleitet. <PH>

