Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trunkenheitsfahrt ohne Fahrerlaubnis in Weida

Greiz (ots)

Weida. Am Freitag den 22.08.2025 konnte im Rahmen der Streifentätigkeit in der Bahnhofsstraße in Weida ein Kleinkraftrad festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der durchgeführten Kontrolle wurde festgestellt, dass der 37-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und zu dem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Aufgrund der begangenen Verstöße wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt und ein Strafverfahren gegen diesen eingeleitet. <PH>

