Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm (ots)

Ein 25-jähriger Motorradfahrer aus Hamm wurde bei einem Verkehrsunfall im Bereich der Einmündung Viktoriastraße / Wörthstraße am Samstag, 23. August, gegen 16.40 Uhr schwer verletzt.

Eine 58-jährige PKW Fahrerin beabsichtigte zur Unfallzeit von der Wörthstraße nach links in die Viktoriastraße abzubiegen. Hierbei übersah sie den Motorradfahrer, welcher die Viktoriastraße in Fahrtrichtung Osten befuhr und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur stationären Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus.(sr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell