POL-HAM: 77-jähriger Rennradfahrer schwer verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Ein 77-jähriger Rennradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 22. August, auf der Straße "Auf dem Südfelde" schwer verletzt.

Der Mann aus Hamm befuhr gegen 10.15 Uhr die Straße "Auf dem Südfelde" in Richtung Süden, als ein 66-jähriger Renault-Fahrer aus Hamm ihn in Höhe der Baumstraße überholte. Nach dem Überholvorgang bremste der Autofahrer stark ab, sodass der Radfahrer auffuhr. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (bf)

