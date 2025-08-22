Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Küchenbrand in Wohnung an der Münsterstraße

Hamm-Heessen (ots)

Am Donnerstag, 21. August, kam es gegen 19.15 Uhr zu einem Küchenbrand in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Münsterstraße. Ein auf dem Herd abgestellter Kochtopf mit Öl geriet in Brand.

Die 30-jährige Bewohnerin zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.

Es entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro. (bf)

