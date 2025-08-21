Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 65-jähriger Motorradfahrer aus Werne bei Unfall leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein 65-jähriger Motorradfahrer aus Werne hat sich am Mittwoch, 20. August, bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr der Bülowstraße leichte Verletzungen zugezogen.

Als er gegen 12.10 Uhr den Kreisverkehr befuhr, bog zeitgleich eine 43-jährige VW-Fahrerin aus Hamm von der Hammer Straße in den Kreisverkehr ein. Der Motorradfahrer bremste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, stürzte dabei jedoch. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten in ein nahegelegenes Krankenhaus. (bf)

