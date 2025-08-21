PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf der Ahlener Straße

Hamm-Heessen (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Mittwoch, 20. August, einen geparkten Audi auf der Ahlener Straße.

Die Geschädigte stellte ihren Wagen gegen 14.50 Uhr in Höhe des Piebrockskamps am Fahrbahnrand auf der Ahlener Straße ab. Als sie gegen 15:40 Uhr zurückkehrte, stellte sie diverse Beschädigungen fest. Der Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Unfallflüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

