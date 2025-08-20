Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fahrerin eines Motorrollers bei Unfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst ist am Dienstag, 19. August 2025, die Fahrerin eines Motorrollers leicht verletzt worden.

Zur Unfallzeit befuhr eine 39-jährige Delmenhorsterin mit einem SUV den Brendelweg in Richtung Annenheider Straße. Beim Linksabbiegen in die Düsternortstraße missachtete sie die Vorfahrt einer 34-Jährigen aus Delmenhorst, die mit einem Motorroller auf dem Brendelweg in Richtung Adelheider Straße unterwegs war.

Die 34-Jährige prallte mit ihrem Roller frontal in die Beifahrerseite vom SUV. Ihre Verletzungen wurden vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 6.500 Euro. Der Roller war nicht mehr fahrbereit.

