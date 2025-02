Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Asbach (ots)

Bereits am 21.02.2025 kam es in dem Zeitraum von 16:15 Uhr - 16:45 Uhr auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes in Asbach zu einem Verkehrsunfall. Der Geschädigte parkte vorwärts mit seinem bis dato unbeschädigten PKW in einer entsprechenden Parktasche. Bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug Audi A3, stellte er eine Beschädigung an der linken Fahrzeugseite fest. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell