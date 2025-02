POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Rettersen (ots) - Am Dienstag, 25.02.2025, führten Beamte der Verkehrsdirektion Koblenz in den Nachmittagsstunden Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 8 in der Gemarkung Rettersen durch. Hierbei konnten insgesamt 54 Fahrzeugführer festgestellt werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h überschritten hatten. Gegen die Betroffenen werden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Bußgeldverfahren ...

