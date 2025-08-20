PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Hoher Schaden bei Parkplatzunfall +++ Verursacher entfernt sich +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in Deichhorst ist am Dienstag, 19. August 2025, hoher Sachschaden entstanden. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 45-jähriger Mann aus Jade parkte seinen schwarzen SUV um 15:20 Uhr auf dem Parkplatz eines Discount-Marktes in der Hannah-Arendt-Straße. Als er um 16:00 Uhr zum Pkw zurückkehrte, sah er diverse Kratzer am hinteren rechten Radkasten. Entstanden waren die Schäden, die auf ungefähr 4.000 Euro geschätzt wurden, vermutlich durch ein ein- oder ausparkendes Auto.

Ein Verursacher gab sich vor Ort nicht zu erkennen. Wer im angegebenen Zeitraum einen möglichen Zusammenstoß auf dem Parkplatz beobachtet hat, wird gebeten, unter 04221/1559-0 Kontakt mit der Polizei Delmenhorst aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

