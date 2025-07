POL-MFR: (751) Einbruch in Arztpraxis - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Ein bislang Unbekannter griff am Sonntagnachmittag (20.07.2025) einen Mann in der Nürnberger Südstadt an und entwendete dessen Goldkette. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Der 47-jährige Geschädigte war zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr im Bereich des Karl-Bröger-Tunnels unterwegs. In ...

